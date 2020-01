Malmkrog, in regia lui Cristi Puiu, selectat la Festivalul de Film de la Berlin Lungmetrajul Malmkrog, in regia lui Cristi Puiu, coproductie Romania, Serbia, Elvetia, Suedia, Bosnia, Macedonia de Nord, a fost selectat in sectiunea competitionala Encounters, nou inclusa in editia de anul acesta a Festivalului International de Film de la Berlin, potrivit paginii oficiale a evenimentului.



O calatorie prin timp si gandire, Malmkrog, care va fi proiectat in deschiderea noii sectiuni Encounters, este "o creatie majora, un tur de forta al cuvintelor si al punerii in scena, o fresca fascinanta prin precizie si inventivitate", se mai precizeaza intr-un comunicat publicat

Sursa articol si foto: business24.ro

