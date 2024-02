La 16 ani, Andrei Duna va concura in cel de-al doilea sezon de Formula 4, unde are costuri de peste 300.000 de euro! Obiectivul tanarului pilot este sa ajunga in cel mai tare campionat de monoposturi din lume. La 16 ani, Andrei Duna traiește experiența vieții in motorsport. Dupa ce anul trecut a concurat in Campionatul Franței de Formula 4, in 2024, tanarul pilot susținut de Federația Romana de Automobilism Sportiv trece la un alt nivel. „Formula 4 din Campionatul Spaniei, nu este cu mult diferita fața de cea din Franța, dar ca si competiție este net superioara fața de ce am avut anul trecut” –…