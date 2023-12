Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe FC Hermannstadt, scor 3-0, in runda cu numarul 20 din Superliga. Antrenorul Marius Maldarașanu (48 de ani) nu a avut mila de elevii lui. Fara Baba Alahssan, intrat in vacanța din cauza transferului la FCSB, și cu golgeterul Daniel Paraschiv accidentat, Hermannstadt a aratat groaznic…

- Continue reading Mița Iosif, daramat de experiența Rapid: „Eram forța mare. N-am dormit dupa ce am plecat”. I-au facut echipa Niculae și Angelescu? „Așa era relația noastra”. Exclusiv at Info real.

- Fostul internațional Florin Raducioiu (53 de ani) a criticat prestația celor de la CFR Cluj din remiza cu UTA Arad, scor 0-0, in runda cu numarul 17 din Superliga. Sambata seara, CFR Cluj a remizat cu UTA Arad pe teren propriu și a ajuns la 3 meciuri consecutive fara victorie in Liga 1. „Feroviarii”…

- Continue reading „Cand am plecat eu, eram la 3 puncte de play-off. Dinamo era sus, jucatorii aveau incredere in mine”. Lui Bratu ii e dor de Dinamo: „N-au avut rabdare, puteam sa fac multe”. Exclusiv at Info real.

- Derby-ul FCSB - Rapid 1-2 a fost comentat live pe GSP.ro de Dan Udrea (redactor-șef adjunct GSP), Ovidiu Ioanițoaia (director GSP) și de Remus Raureanu (reporter special). Mai jos ai opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauza si de la final. Final: FCSB - Rapid 1-2 Dan Udrea: 1. 40.563 - e cea…

- Farul a remizat cu U Cluj, 1-1, in etapa a 13-a din Superliga, iar jocul prestat de trupa lui Gica Hagi a fost criticat de Ovidiu Herea. Fostul mijlocaș de la Rapid s-a declarat dezamagit de modul in care elevii lui Gica Hagi au aratat in meciul jucat la Ovidiu și a explicat ce problema au constanțenii…

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Forțele Ucrainei au respins zeci de atacuri rusești pe mai multe direcții. Rușii afirma ca au distrus un tanc și au eliminat 50 de militari at Info real.

- Continue reading FCSB, Rapid și CFR și-a respectat statutul și au caștigat in Cupa! Azi debuteaza Etapa a 11-a din Superliga, cu Oțelul – Dinamo! Comentam cu voi, la PlaySport LIVE! at Info real.