Malatesta, Malaparte și Malapârțea Ați auzit cum pronunța liberalul de imprumut și la fara frecvența nu patrie, nu virtute, ci Partidul Național Liberal, tot la doua propoziții, cu totul, galgait, feeric, nedesparțit, extatic? Ca și cum ar zabovi asupra lui insuși, ca și cum ar rasari temerar la orele serii pe muzica Angelei Similea cantata de Stamulea. Cum și-au […] The post Malatesta, Malaparte și Malaparțea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, se declara revoltat de declarațiile facute de Ludovic Orban in plina criza politica și ii solicita sa inceteze atacurile la adresa liderilor partidului. „Nu este zi in care Partidul Național Liberal sa nu fie ingenuncheat in urma acestor atacuri directe…

- „Din pacate, dupa intrarea in cursa a lui Florin Cițu am avut o perioada destul de dificila care a cam bulversat Partidul Național Liberal. Sigur ca eu m-am ferit sa intru in acest joc. Uneori am mai scapat cate o critica, cate o vorba aspra la adresa cateunui coleg și vreau sa va spun ca din momentul…

- "O zi importanta pentru noi toti, pentru colegii mei. Am pornit acum cateva luni de zile cu o echipa mica, dar determinata si am spus ca intru in aceasta cursa sa castig, dar am spus in acelasi timp ca intru in aceasta cursa sa construiesc. Si cred ca astazi se vede ca mesajul meu de a face Romania…

- Se mișca placile tectonice in Partidul Național Liberal mai ceva decat in Haiti. Și cum nimic nu este intamplator pe lumea asta, la doar cateva ore dupa ce am dezvaluit punerea lui Florin Cițu sub ”inaltul protectorat” britanic prin intermediul ”omului MI6” in Romania, Raed Arafat, tabara premierului…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, despre campania interna din Partidul Național Liberal. Președintele spune ca trebuie „sa privim lucrurile destul de relaxat și natural”, deși cele doua tabere se acuza reciproc de mai bine de o luna. Iohannis a vorbit și despre acuzațiile facute de Ludovic…

- Partidul Național Liberal se afla intr-un razboi intern mai intens ca niciodata. Ludovic Orban, omul oamenilor cum este prezentat in partid, se lupta cu o opoziție puternica formata din foarte mulți lideri regionali și locali care nu au reușit sa prinda nimic nici in guvernarea Orban, dar nici in…

- Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a facut un apel la calm in Partidul Național Liberal: „Sa nu inventam lucruri care dupa aceea sa fie utilizate de adversarii noștri”. Acesta a participat la c...

- Partidul Național Liberal și-a ales astazi liderul organizației Blaj, in persoana lui Gheorghe Valentin Rotar, primarul municipiului, pentru șefia celei mai puternice organizații liberale din județul Alba. Acesta a castigat detașat alegerile la care au luat parte 270 de delegați printre care pot fi…