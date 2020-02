Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de interne malaezian Muhyiddin Yassin a fost numit sambata sef al guvernului, succedandu-i lui Mahathir Mohamad, a carui demisie la 24 februarie a aruncat tara in incertitudine politica, relateaza AFP potrivit Agerpres. Anuntul numirii lui Muhyiddin Yassin a fost facut de responsabili…

- PNL va sustine, in ceea ce priveste desemnarea unui nou premier, decizia care va rezulta in urma consultarii presedintelui Klaus Iohannis cu liberalii si cu celelalte partide. Anuntul a fost facut, miercuri, de presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL va sustine decizia care va rezulta in urma consultarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca Ludovic Orban si a depus mandatul de prim ministru desemnat.In aceasta seara, domnul Ludovic Orban si a depus mandatul de prim ministru desemnat, a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.Presedintele Iohannis mai spune ca va chema miercuri partidele la consultari.…

- Klaus Iohannis a anunțat, marți seara, ca Ludovic Orban și-a depus mandatul de premier desemnat, motivand ca cele 15 zile din regulamentul Parlamentului in care trebuia sa se acorde un vot de investitura au expirat.”Domnul Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat. Motivația,…

- "Nu suntem intr-o criza. Suntem intr-o situație in care, Romania, ca sa fie sigura ca revine pe drumul corect, are nevoie ca cetațenii sa aleaga un Parlament care sa-i reprezinte cu adevarat. Asta nu (nu-i reprezinta n.r.).

- Coreea de Nord anunta saptamana trecuta tarile care detin o reprezentanta diplomatica pe teritoriul nord-corean ca urmeaza sa discute cu Ri Son Gwon, un ofiter de rang inalt, un influent membru al Partidului Muncitorilor (unic).Ri Son Gwon il inlocuieste in functie pe Ri Yong Ho, un diplomat…

- Decizie radicala pentru toți pensionarii. Ghișeele și ferestrele care ii despart pe funcționari de cetațeni vor disparea, in cel mai scurt timp, din Casele de pensii. Anunțul a fost facut de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, intr-o postare pe...