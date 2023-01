Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informații militare ale Ucrainei au susținut ca Rusia urmeaza sa ordone mobilizarea a pana la 500.000 de recruți in ianuarie, fața de cei 300.000 pe care i-a chemat in octombrie, intr-un alt aparent semn ca Vladimir Putin nu are intenția de a pune capat razboiului, relateaza Hotnews .…

- Șeful serviciilor militare ucrainene de informatii, Kirilo Budanov, a apreciat la postul ABC News ca președintele rus Vladimir Putin este ”pe moarte”. ”El (Putin) va muri foarte repede, cred, sper”, a declarat oficialul ucrainean. ”Noi credem ca este vorba despre un cancer”, a spus Budanov, menționand…

- Zvonuri despre starea sanatatii presedintelui rus Vladimir Putin continua sa fie vehiculate, iar directorul serviciilor militare ucrainene de informatii Kirilo Budanov da asigurari miercuri, la postul ABC News, ca Putin este "pe moarte". "El (Putin) va muri foarte repede, cred, sper", declara seful…

- Ieri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 194.240 de persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 53.250 de mijloace de transport. Pe sensul de intrare in Romania, au fost 127.031 de…

- Serviciul de securitate al Ucrainei a confirmat faptul ca guvernul a impus sanctiuni impotriva a 10 clerici de rang inalt, pe motiv ca au fost de acord sa colaboreze cu autoritatile de ocupatie ruse sau au justificat invadarea de catre Moscova. Clericii sanctionati fac parte din ramura ucraineana a…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca serviciile municipale specializate au contractat 5 mii tone de sare tehnica și 6 mii tone de nisip, pentru intervenții la deszapezire și intreținerea drumurilor publice in sezonul rece 2022-2023, iar marfa este in proces de livrare. Totodata, in stocurile…

- In spatele acțiunilor de spargere a conturilor de Telegram și publicare a conversațiilor personale par a fi serviciile speciale ale altor state. Primii suspecți sint reprezentanții Federației Ruse. O spune directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața. Șeful SIS spune ca acțiunea…

In timp ce multe tari membre ale Uniunii Europene ii expulzeaza pe diplomatii rusi din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia, Guvernul Orban nu a intreprins niciun demers similar.