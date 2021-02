Stiri pe aceeasi tema

- Premierul portughez Antonio Costa, a carui tara asigura in prezent presedintia Consiliului UE, si-a exprimat vineri speranta ca pana in vara acestui an va fi pus in practica pasaportul de vaccinare anti-COVID-19, ceea ce le-ar permite oamenilor sa calatoreasca liber daca fac dovada ca s-au vaccinat,…

- Proiectul de rezoluție privind stabilirea unei strategii a Uniunii Europene pentru un turism durabil, adoptat joi de Comisia pentru transport și turism (TRAN), susține introducerea unui certificat comun de vaccinare ca alternativa la testele PCR și carantina obligatorie. Proiectul a fost aprobat cu…

- Pe 7 februarie, doar 158 de suceveni au fost vaccinați impotriva noului coronavirus. 140 dintre ei au primit prima doza de vaccin Moderna, iar 18 doza a II-a de vaccin Pfizer BioNtech. Direcția de Sanatate Publica a transmis ca 88 de doze de vaccin au fost administrate la Spitalul Județean, 60 la Spitalul…

- Incepand din data de 15 ianuarie 2021 debuteaza etapa a II-a a campaniei de vaccinare impotriva virusului SARS-coV-2. Incepand cu ora 15.00, pot fi efectuate programari ale vaccinarii pentru persoanele eligibile in aceasta etapa, in platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login. Imunizarea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu este de acord cu impunerea la nivel european a unor certificate in baza carora cei vaccinați impotriva Covid-19 sa poata calatorii, scrie digi24.ro.

- Astazi, incepand cu ora 12:00, personalului din cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta se va imuniza impotriva COVID-19. Printre persoanele vaccinate se va afla și seful instituției, secretarul de stat dr. Raed Arafat.Acesta si angajatii DSU se vor vaccina la Centrul de Vaccinare din cadrul…

- „Deși am experiența, sunt incantat”, a spus primul ministru israelian, menționand ca Israelul este prima țara din lume in ceea ce privește rata vaccinarilor. „Sunt sigur ca toți cetațenii Israelului care sunt pe cale sa primeasca a doua doza de vaccin sunt entuziasmați ca mine... Primul transport uriaș…

- „Deși am experiența, sunt incantat”, a spus primul ministru israelian, menționand ca Israelul este prima țara din lume in ceea ce privește rata vaccinarilor. „Sunt sigur ca toți cetațenii Israelului care sunt pe cale sa primeasca a doua doza de vaccin sunt entuziasmați ca mine... Primul transport uriaș…