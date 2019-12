Majestatea Sa, custodele Coroanei regale române Cetățean de Onoare al Municipiului Iași „Vreau sa mulțumesc Familiei Regale a Romaniei – Majestații Voastre Margareta, custodele Coroanei romane, Alteței Voastre Regale Principele Radu, Alteței Voastre Regale Principesa Sofia -, pentru onoarea pe care ne-o acordați astazi, aici, in Palatul Roznovanu – cladire simbol pentru orașul nostru și pentru istoria Moldovei și a Romaniei. In aceasta zi de mare sarbatoare pentru creștinatate, a Sfantului Apostol Andrei, in care Iașul iși arata deplina recunoștința fața de una dintre instituțiile fundamentale pentru istoria acestui popor, scurta mea alocuțiune nu poate incepe decat așa: Povestea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- * Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu vor sarbatori Ziua Nationala din acest an la Iasi, ca omagiu adus strabunicilor ei, Regele Ferdinand Intregitorul si Regina Maria. Potrivit unui comunicat remis de Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodele Coroanei, familia…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu vor sarbatori Ziua Nationala din acest an la Iasi, ca omagiu adus strabunicilor ei, Regele Ferdinand Intregitorul si Regina Maria, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat remis de Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodele…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu vor sarbatori Ziua Nationala din acest an la Iasi, ca omagiu adus strabunicilor ei, Regele Ferdinand Intregitorul si Regina Maria. Potrivit unui comunicat remis de Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodele Coroanei, familia…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, va sarbatori anul acesta Ziua Nationala la Iasi, in semn de omagiu adus strabunicilor ei, Regele Ferdinand Intregitorul si Regina Maria, scrie news.ro.Potrivit unui anunt al Casei Regale, familia regala incheie astfel sirul celor 75 de evenimente…

- Comisia Social – Culturala – Invațamant – Culte a avizat favorabil propunerile, iar o decizie finala va fi luata in urmatoarea ședința a Consiliului Local. Inițiativele vin la scurt timp dupa ce Romania a sarbatorit Centenarul de la Marea Unire, act istoric savarșit dupa ce, in perioada 1916 – 1918,…

- Marea actrita Tamara Buciuceanu este una dintre figurile emblematice ale teatrului si filmului romanesc din ultimii 70 de ani, este mesajul transmis de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu pe site-ul romaniaregala.ro, potrivit news.ro.Tamara Buciuceanu a primit…

- Tamara Buciuceanu este una dintre figurile emblematice ale teatrului si filmului romanesc din ultimii 70 de ani, care lasa o urma de nesters in cultura romana, dupa o stralucita si lunga cariera artistica, se arata intr-o postare de pe site-ul https://www.romaniaregala.ro/. "Majestatea Sa Margareta,…

- Principele Radu a spus ca, in ciuda faptului ca nu are un rol constituțional, Coroana Regala aduce valoare adaugata vieții in democrație. Conform Agerpres, acesta a menționat contribuția adusa de Regele Mihai la integrarea Romaniei in NATO și UE. „Multe persoane au jucat un rol important…