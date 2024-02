Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 16,10, Politia municipiului Targu Mures a fost sesizata, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca la o locuinta din cartierul Aleea Carpati s-ar afla doua persoane decedate. La locatia indicata in apel au fost dirijati si politisti din cadrul Serviciului de…

- 17 de persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de catre salvamontisti, patru dintre acestea fiind transportate la spital. Una a fost gasita decedata, anunta, vineri, Salvamont Romania. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 15 apeluri prin care a fost solicitata…

- Detașamentul de Pompieri Targu Mureș a intervenit duminica seara, 31 decembrie, cu doua autospeciale de stingere, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la nivelul unei case de locuit din localitatea Panet. "Incendiul se manifesta la nivelul unei afumatorii, respectiv la nivelul acoperișului locuinței,…

- In perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, cu ocazia Revelionului 2024, efective marite din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand" Targu Mureș vor fi la datorie pentru asigurarea unui climat de siguranța și ordine publica. "Aproximativ 300 de jandarmi vor fi in mijlocul cetațenilor, pentru…

- Patrula de Siguranța Rutiera din cadrul Direcției Poliția Locala Targu Mureș a surprins, in urma cu cateava zile, o persoana in Gara CFR din municipiu, ce transporta baxuri de polistiren sustrase de la un bloc aflat in reabilitare, in zona Pasajului Mimozelor. "Persoana in cauza, Sz.F., domiciliat in…

- Traficul rutier este oprit la ieșire din Alba Iulia spre Sebeș, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 3 autovehicule. Din primele date, o persona ar fi ranita. Cercetarea la fața locului este in desfașurare. UPDATE: „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru acordarea primului…

- Luni, 18 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Oraș Borșa, au pus in executare un mandat european de arestare emis de autoritațile judiciare din Italia privind un barbat de 48 ani, din Borșa. Persoana in cauza, a…

- Un accident rutier a avut loc in judetul Iasi. Potrivit ISU Iasi in accident au fost implicate un microbuz si un autoturism.Evenimentul rutier a avut loc in localitatea Ion Neculce, com. Razboieni.La locul solicitarii actioneaza Detasamentul de Pompieri Tg Frumos, 1 descarcerare, 1 autospeciala de prima…