Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2023 a avut cea de-a doua repetiție pe marea scena de la Liverpool (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), alaturi de concurenții din alte 14 țari, care vor participa in semifinala de pe 9 mai. Dupa repetiție, Pasha Parfeni a…

- Ne apropiem de semifinalele Eurovision 2023. Delegația Romaniei a plecat azi spre Anglia. Mai exact spre Liverpool, acolo unde are loc ediția din acest an a concursului international. Reprezentantul Romaniei este Theodor Andrei, care va interpreta piesa D.G.T. (Off and On).

- Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2023, Pasha Parfeni, impreuna cu echipa sa au plecat, sambata, 29 aprilie la Liverpool, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde va avea loc competiția muzicala.

- Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2023, Pasha Parfeni, pleaca la Liverpool (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) , unde se va desfașura marea competiție muzicala. Pasha Parfeni este insoțit de Yuliana Parfeni, trextiera și de naistul Sergiu Borș. {{674112}}Pe…

- CARAȘ-SEVERIN – Cei mai mulți dintre ei sunt sarbi, nepalezi, marocani și indieni. Nu lipsesc insa nici americanii, mexicanii, indienii sau egiptenii! Amploarea migrației cetațenilor straini non UE in Romania a determinat autoritațile sa consolideze controlul legalitații șederii acestora pe teritoriul…

- Suedia va fi reprezentata din nou la Eurovision de cantareata Loreen, care a castigat editia din 2012 a concursului muzical cu piesa „Euphoria”. Cantareata, in varsta de 39 de ani, a triumfat sambata seara cu melodia „Tattoo” in runda preliminara din Suedia pentru concursul Eurovision 2023, care va…

- Biletele pentru marea finala a concursului Eurovision 2023, care va avea loc in luna mai la Liverpool, in Marea Britanie, s-au epuizat marți, 8 martie, in doar 34 de minute, au anunțat organizatorii. Din cele noua spectacole, biletele pentru marea finala s-au vandut in 34 de minute, potrivit The Independent.…

- Biletele pentru cele noua spectacole publice ale concursului Eurovision 2023, care vor avea loc la Liverpool in perioada 9-13 mai, au fost puse in vanzare marti la pranz. Toate s-au epuizat in jumatate de ora, transmite News.ro. Din cele noua spectacole, biletele pentru marea finala s-au vandut in 34…