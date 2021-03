Mâine, 25 martie 2021, circulația pe Autostrada A1 între Cunța și Vințișoara va fi ÎNCHISĂ, pentru lucrări la Nodul Rutier Sebeș Maine, 25 martie 2021, circulația pe Autostrada A1 va fi restricționata intre Nodul Rutier Cunța și Nodul Rutier Sebeș Vest, Vințișoara, pentru execuția unor lucrari la Nodul Rutier Sebeș, conexiunea Autostrazii A10 cu Autostrada A1 și DN 1. In perioada in care traficul va fi oprit pe segmentul de autostrada, devierea acestuia se va face pe DN 1 și DN 7. In data de 25.03.2021 in cadrul lucrarilor de realizare a Nodului Rutier Sebeș (conexiunea Autostrada A10 cu Autostrada A1 si DN1) sunt programate a fi realizate urmatoarele activitați: – Turnarea placii de suprabetonare aferenta structurii PN3B… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

