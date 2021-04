Maia Wright lansează melodia “Break Her Heart” Maia Wright lanseaza noul ei single, „Break Her Heart”, o piesa vorbește despre felul in care tu, ca fata, te poți simți inadecvata daca nu arați sau acționezi conform normelor. Senzația suedeza, in varsta de 23 de ani, a intrat in centrul atenției ca artist in 2019 și a lansat de atunci muzica cu semnatura ei de coruri puternice, versuri jucaușe, oneste și producții inovatoare. „Break Her Heart” reflecta, in mod figurat, realitatea modului in care femeile tinere privesc diferite situații din viața lor. „Am vrut sa scriu un cantec sincer despre cum simțim uneori ca fetele suntem mereu comparate… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

