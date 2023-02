Stiri pe aceeasi tema

- Ion Chicu, fostul premier pus de socialistul Igor Dodon in fruntea Guvernului de la Chișinau, considera ca președinta Republicii Moldova, Maia Sandu ar „abera” atunci cand declara ca Rusia pune la cale o lovitura de stat in Republica Moldova, inclusiv prin „luarea cu asalt a unor instituții de stat…

- Maia Sandu a confirmat ca declarațiile președintelui ucrainea Volodimir Zelenski despre incercarile Kremlinului de a inlocui puterea de la Chișinau cu una prorusa sunt reale, insa i-a asigurat pe cetațeni ca statul face toate demersurile pentru a opri aceste tentative. Conform președintelui Republicii…

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu informații, dupa ce Volodimir Zelenski a declarat ca autoritațile de la Kiev au interceptat un document care divulga planul Rusiei de a distruge politic Moldova. Astfel, președinta a menționat ca „planul pentru perioada urmatoare presupune acțiuni din partea diversioniștilor…

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu informații, dupa ce Volodimir Zelenski a declarat ca autoritațile de la Kiev au interceptat un document care divulga planul Rusiei de a distruge politic Moldova. Astfel, președinta a menționat ca „planul pentru perioada urmatoare presupune acțiuni din partea diversioniștilor…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni, 13 februarie, intr-un briefing de presa, ca informațiile pe care Serviciile de Securitate le au arata ca urmeaza acțiuni puse la cale de diversioniști cu pregatire militara, care „prin acțiuni violente, mascate sub proteste ale așa numitei…

- Biroul Politici de Reintegrare din cadrul guvernului de la Chisinau a reiterat miercuri " angajamentul ferm al guvernului Republicii Moldova de a reglementa conflictul transnistrean exclusiv pe cai pasnice si politice, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, in…

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze și Republica Moldova a spus directorul Serviciului de Informatii si Securitate, Alexandru Musteața, intr-un interviu la TVR Moldova, iar acest lucru ar putea sa aiba loc chiar la inceputul anului 2023, a completat directorul SIS Moldova.

- La reuniunea care are loc luni, 21 noiembrie, in capitala Franței participa reprezentanți din 45 de țari și instituții care vor discuta despre ajutoare in valoare de milioane de euro pentru Republica Moldova, in contextul iernii care se apropie și al temerilor ca micul stat est-european ar putea fi…