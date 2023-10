In cadrul conferinței „Educație pentru siguranța”, organizata la Palatul Victoria, doi secretari de stat au recunoscut gravele probleme cauzate de indisciplina in trafic sau lipsa infrastructurii adecvate. In 2023 au fost inregistrate 3.143 de accidente grave, soldate cu 1.051 de persoane decedate, mai puțin cu 105 fața de perioada similara a anului trecut. Totodata, 2.470 de persoane au fost ranite grav. Romania in continuare pe primul loc la nivel european, la accidente grave Pe de o parte, chestor general de poliție Bogdan Despescu, secretarul de stat in MAI, a afirmat ca in primele noua luni…