Stiri pe aceeasi tema

- Institutia care monitorizeaza calitatea produselor alimentare in Federatia Rusa, Rosselhoznadzor, a interzis, incepand cu 1 februarie, importul produselor avicole din Republica Moldova, precizeaza agentia de presa TASS, citata de IPN.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, crede ca Rusia, in situatia pe care o desfasoara la granita cu Ucraina, urmareste sa stearga urmele infrangerii din Razboiul Rece si ca se incearca si reconstruirea memoriei glorioase a URSS. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, de la…

- Seful Ministerului Roman al Apararii a afirmat ca Federatia Rusa incearca sa creeze o noua cortina de fier. Vasile Dincu a remarcat ca „este o noua forma de impartire a sferelor de influenta” pe care Rusia incearca sa o implementeze.

- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, a venit cu un indemn catre guvernare a de solicita de urgența negocieri la nivel inalt cu Rusia pentru a identifica soluții la criza gazelor. Politicianul spune ca in urmatoarele saptamini se așteapta o creștere exorbitanta a tarifelor și prețurilor la majoritatea…

- Yegor Prosvirnin, redactorul-sef al publicatiei nationaliste „Sputnik si Pogrom", a murit dupa ce a cazut de la o fereastra situata la etajul patru al unei cladiri de pe bulevardul Tverskoy din centrul Moscovei, conform agentiei ruse de presa TASS, care citeaza surse din cadrul anchetei. Jurnalistul…

- Mai putini ursi polari infometati ar putea sa ajunga in satele arctice din Rusia in aceasta iarna in cautare de hrana, sustin activisti pentru drepturile animalelor, potrivit carora temperaturile scazute din acest an le permit animalelor sa vaneze in habitatul lor obisnuit, informeaza DPA, potrivit…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca prețul gazelor va scadea dupa aceasta iarna, conform estimarilor specialiștilor, iar ceea ce se intampla, in prezent, este o speculație pe piața gazelor naturale facuta de catre Federația Rusa prin Gazprom. Gazele s-au scumpit, dupa ce au fost reduse livrarile…

- Federația Rusa de Tenis va juca impotriva Croației in finala Cupei Davis, dupa ce a invins Germania cu 2-1 in semifinale, sambata, la Madrid. Campionul de la US Open, Daniil Medvedev, l-a invins...