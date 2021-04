Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Romarm, care in primavara anului trecut, cand efectele pandemiei au inceput sa se simta in Romania, anunta ca va produce masti de protectie cu trei pliuri si FFP2, are un stoc de peste 3.700.000 de masti productie proprie si a reusit sa vanda 230.000 de masti din productia realizata…

- Vineri, intre orele 9 și 17, se va executa o cuplare de conducta pe strada Oglinzilor colț cu bulevardul Sudului. Lucrarea face parte din proiectul de modernizare a bulevardului Sudului. Pe durata intervenției vor ramane fara apa potabila consumatorii de pe bulevardul Sudului și strada Oglinzilor,…

- Joi, 18 martie, intre orele 10-14, se va efectua lucrarea de conectare a conductei de apa nou executate in Calea Torontalului – Zona Metro II la conducta existenta de pe str. Maria Dogaru. Lucrarea se executa din fonduri private. Pe durata intervenției vor ramane fara apa potabila consumatorii de pe…

- CARANSEBEȘ – Președintele Consiliului Județean a intervenit in conflictul dintre AquaCaraș și primarul Caransebeșului și spune ca scandalul de la uzina veche de apa e cauzat de faptul ca operatorul de apa și canal dorește sa intre pe profit! Potrivit șefului județului, pentru a se reuși așa ceva, trebuie…

- Venus din Varsator a facut sambata un careu tensionat cu Marte din Taur, ceea ce inseamna ca problemele relaționale pentru zodiile Taur, Leu, Scorpion și Vasator vor continua. In schimb, nativii zodiei lunii, Varsatorii, vor gasi o traiectorie avantajoasa prin intermediul trigonului armonios intre Luna…

- Conducta magistrala de caldura de pe strada Prezan, despre care vechea administrație spunea ca trebuie schimbata, nu va fi inlocuita. In ultimii zece ani conducta nu a fost avariata, deci nu e nevoie de schimbarea acesteia. Varianta aleasa de noua administrație pentru rezolvarea problemei conductei…

- Anul 2021 a debutat in forța pentru toate zodiile. Anul acesta in horoscop se anunța a fi unul mai bun decat precedentul. In curand, in luna februarie planeta Venus intra in conjuncție cu Neptun, iar acest lucru va aduce și mai multa energie, creativitate și multe probleme vor avea rezolvare, conform…