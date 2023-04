Mai mulți suspecți abandonează o barcă pe o plajă din Spania într-o urmărire a poliției antidrog Videoclipul difuzat duminica (23 aprilie) a aratat imagini dramatice cu suspecți traficanți de droguri din Spania care incearca sa evite capturarea intr-o urmarire a poliției, potrivit Reuters. In materialul filmat de pe un elicopter al poliției, presupușii traficanți de droguri sunt vazuți și urmariți cu viteza mare de o barca a poliției, inainte de a abandona barca pe o plaja. Intr-un comunicat de presa, poliția a spus ca barca venea din Africa de Nord sambata (22 aprilie) inainte de a se opri la Cala Gran, in sud-estul insulei. Poliția a arestat 3 persoane și a confiscat 2.646 de livre (1.200… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

