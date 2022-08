Mai mulți salariați decât pensionari în Gorj Numarul salariaților l-a depașit in Gorj pe cel al pensionarilor, dupa mulți ani in care statistica a fost invers. Sunt cu 227 de angajați mai mulți decat pensionari, potrivit unei informari a Direcției de Statisitca a Județului Gorj. Efectivul salariaților din economia judetului Gorj, la sfarsitul lunii iunie 2022, a fost de 79.033 persoane, in crestere cu 25 persoane fata de luna precedenta. Din totalul salariatilor inregistrat la nivel national, efectivul judetului Gorj reprezinta o pondere de 1,42%, ocupand astfel locul 26 in clasamentul judetelor ordonate descrescator. Totodata, in trimestrul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

