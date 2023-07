Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis participa, miercuri seara, la manifestarile prilejuite de Ziua Independenței SUA, ocazie cu care a spus ca Statele Unite și Romania au acționat și continua sa acționeze in sprijinul Ucrainei.

- Panama si Martinica au debutat cu victorii, luni, la campionatul echipelor nationale de fotbal din zona CONCACAF, Gold Cup, competitie gazduita de Statele Unite si Canada, potrivit Agerpres.Selectionata Panama a intrecut cu 2-1 Costa Rica, la Fort Lauderdale (Florida), prin golurile marcate de Jose…

- Elena Ceaușescu revine pe marele ecrane din Romania! Elvira Deatcu a acceptat provocarea și va intra in pielea unui personaj detestat de un intreg popor! Serialul Spy/Master este inspirat din viața generalului Ion Mihai Pacepa, fostul general de Securitate care a evadat in Statele Unite in anul 1978,…

- Peste 3.000 de persoane au vizitat Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii, sambata, 13 mai 2023, cu ocazia „EU Open House” (“Ziua Porților Deschise”), cel mai mare eveniment de diplomație publica organizat la Washington de catre ambasadele țarilor membre ale Uniunii Europene. Vizitatorii…

- O companie IT iși va inchide sediul din Cluj-Napoca și va concedia toți angajații. Telenav, Inc., companie de servicii bazate pe localizare, cu sediul in Statele Unite, a notificat angajații in 10 mai 2023 cu privire la intenția de a inchide sediul din Cluj, Romania, pana la sfarșitul anului 2024,…

- Un cetatean cu dubla cetatenie, libaneza si belgiana, acuzat de Statele Unite ca a finantat miscarea Hezbollah din Liban, sustinuta de Iran, a fost extradat din Romania si a fost acuzat pus sub acuzare miercuri la tribunalul federal din Brooklyn pentru incalcarea sanctiunilor si spalare de bani, au…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, este in aceste zile, in SUA, la cel mai mare eveniment la nivel global pe teme de sanatate și digitalizare, acolo unde a vorbit despre ce a facut Romania in aceste domenii."La invitația U.S. Embassy Bucharest, am avut privilegiul de a vorbi,…

- Din 46 de presedinti cati a avut America, din 1789 pana acum, doar unul singur, Donald Trump, cel de-al 45-lea presedinte, a fost inculpat. Romania a avut patru presedinti din care doi au fost inculpati. Unul s-a dat invins de Securitate, altul, Traian Basescu, si-a pierdut privilegiile de fost presedinte,…