Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind extinderea ordinului de protectie la toate categoriile de victime si la toate formele de violenta, pe langa cea domestica, a fost aprobat de Guvern joi, 13 iulie, a declarat ministrul Justitiei, Alina Gorghiu.La inițiativa Ministerului Justiției și a Ministerului de Interne,…

- Luminile de intalnire sau luminile diurne sunt obligatorii pe toate drumurile publice. De vineri, 16 iunie, șoferii vor fi obligați sa foloseasca luminile de intalnire sau luminile de circulație diurna pe toate categoriile de drumuri publice din Romania. Modificarile la OUG 195/2002 au fost promulgate…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni despre modificarile la legea pensiilor speciale ca astazi se vor depune amendamentele in Parlament si ca acum se aranjeaza, specialistii din cadrul Ministerului Muncii cu specialistii din cadrul Comisiei pentru munca din Camera Deputatilor, pe tehnica…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 12 mai, legea taxei de solidaritate pentru companiile energetice, in varianta care reduce puternic drastic suma care trebuie platita de OMV Petrom, a notat economedia.ro.Concret, Petrom va plati o taxa de solidaritate de aproximativ 300 de milioane de…

- Potrivit legii modificate, polițistul, numit in prima funcție sau mutat in interesul serviciului in alta localitate poate primi compensație lunara in valoare de pana la 50% din salariu, pentru chirie, daca nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzator.Acest drept se acorda in cazul in care locuința…

- Potrivit legii modificate, polițistul, numit in prima funcție sau mutat in interesul serviciului in alta localitate poate primi compensație lunara in valoare de pana la 50% din salariu, pentru chirie, daca nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzator.Acest drept se acorda in cazul in care locuința…

- Se modifica legea RCA . Dupa vanzarea unei mașini , șoferul va putea pastra clasa de bonus-malus trei ani. Mai mulți parlamentari propun, printr-un proiect legislativ aflat in dezbatere la Senat, ca, in cazul vanzarii sau radierii unui vehicul, clasa de bonus-malus sa se pastreze timp de mai mulți ani…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care aproba ordonanta de urgenta 186/2022 care prevede instituirea taxei de solidaritate pentru companiile din sectorul energetic. Potrivit initiativei legislative, contributia de solidaritate va fi platita de societatile comerciale care desfasoara…