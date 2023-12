Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Politia Sibiu au deschis cate o ancheta dupa ce cinci adolescenti cu varste intre 12 si 17 ani din Centrul de Primire in Regim de Urgenta ”Prichindelul” Sibiu si-au provocat taieturi pe brate. Ei au fost dusi la spital pentru a le fi ingrijite…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea a asigurat masa beneficiarilor din unitațile subordonate, prin incheierea unui contract cadru pe o perioada de 24 luni. Suma cu care a fost incredințat contractul este de 9.352.830,87 lei, bani in care este inclusa…

- Minorul se afla inchis intr-o celula din arestul Poliției Capitalei impreuna cu alți trei adolescenți, cu varste intre 15 și 17 ani, și a reclamat ca a fost lovit și violat de aceștia. Agresorii au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, iar conducerea Politiei Capitalei a dispus o ancheta interna,…

- La o luna și jumatate de la flagrantul care s-a finalizat cu arestarea lui Buzatu , oamenii de baza ai acestuia s-au intors la munca de parca nimic nu s-ar fi intamplat.Deși nu mai sunt coordonați, fiecare primește salariul lunar de 6.000 de lei net. In tot acest timp, gaura lunara de peste 10.000 de…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta organizeaza la sediul Complexului de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copilului, a Cuplului Mama Copil si a Vietimelor Violentei In Familie inaugurarea lucrarilor de reabilitare realizate in parteneriat cu Agentia…

- Update: Liviu Dragnea infirma informțiile aparute in presa cu privire la starea sa de sanatate. Fostul lider PSD da asigura ca este bine și da detalii despre ativitațile sale curente, dar și viitoare. „Acum muncesc in gradina, sunt bine cu sanatatea, Doamne ajuta! O sa revin in curand cu emisiunea online,…

- Update: Liviu Dragnea infirma informțiile aparute in presa cu privire la starea sa de sanatate. Fostul lider PSD da asigura ca este bine și da detalii despre ativitațile sale curente, dar și viitoare. „Acum muncesc in gradina, sunt bine cu sanatatea, Doamne ajuta! O sa revin in curand cu emisiunea online,…

- Liviu Dragnea a ajuns de urgenta la spital. Din informatiile aparute in presa fostul lider PSD s-a simtit rau și a chemat ambulanta. Dragnea a ajuns la spital in pragul unui atac vascular cerebral, a fost preluat de doctori si i se acorda ingrijiri medicale de specialitate. Inalta Curte de Casatie…