- Statele Unite ale Americii au reținut la sol 171 avioane Boeing pentru verificari de siguranța, totul dupa ce un avion nou-nouț operat de Alaska Airlines a ramas fara o parte din fuzelaj, inclusiv un geam, in timpul zborului. Aeronava a urcat pana la 4 mii de metri altitudine, moment in care cabina…

- Un avion al Alaska Airlines, cu 177 de persoane la bord, a efectuat o aterizare de urgenta, vineri, in Oregon, Statele Unite (nord-vest), dupa ce o parte a fuzelajului pe care se afla un hublou s-a desprins dupa decolare, scrie Agerpres. Zborul 1282 a decolat de pe aeroportul international din Portland…

- Compania aeriana Alaska Airlines pune la sol un avion 737 Max 9, dupa ce acesta a pierdut o parte din fuzelaj. El a aterizat in statul american Oregon, in timp ce se indrepta catre California. Un avion cu 177 de pasageri la bord a aterizat de urgența la Portland, dupa ce a pierdut o secțiune exterioara,…

- Un zbor al companiei Alaska Airlines cu 177 de persoane la bord a aterizat de urgența, vineri, in statul american Oregon. Pasagerii au declarat ca o ușa s-a desprins de pe fuzelaj dupa decolare. Alaska Airlines reține la sol intreaga flota de avioane Boeing 737-9 MAX dupa incident, informeaza Mediafax.Zborul…

- Avionul Boeing 737 Max 9 al companiei Alaska Airlines, cu 177 de persoane la bord, s-a intors la sol dupa 35 de minute de la decolare pentru ca a pierdut in aer o parte a fuzelajului, relateaza BBC, care citeaza site-urile de urmarire a zborurilor Flightaware și FlightRadar24.Aeronava, care decolase…

- Vremea rea da peste cap planurile de Revelion. La Paris si Londra, mii de oameni au ramas blocati in gari dupa ce trenurile de mare viteza pe sub Canalul Minecii au fost anulate din cauza inundatiilor. Intre timp, in Australia temperaturile au ajuns la 49 de grade Celsius. In schimb, in Statele Unite,…

- Mai mulți romani stabiliți in Statele Unite ale Americii sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, inșelaciune cu consecințe deosebit de grave și spalare de bani.

- Un pilot de avion in varsta de 44 de ani, care se afla in cockpit, a incercat sa opreasca motoarele avionului in zbor. Suspectul a fost arestat de catre Politia din Portland si a fost inculpat pentru 83 de capete de acuzare – inclusiv tenatativa de omor si punerea in pericol a unui avion, potrivit biroului…