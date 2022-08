Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim anunța ca joi, 25 august, intre orele 08.00-15.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile, pe Calea Stan Vidrighin / Industriei, in vederea realizarii unei legaturi de conducta. Lucrarea este parte din proiectul POIM. Astfel, intre orele menționate, vor ramane fara apa strazile Vidrighin,…

- Maine, joi, 28 iulie, intre orele 8-15, in Dragșina și Ohaba-Forgaci se va opri furnizarea apei pentru lucrari de mentenanța la stația de tratare, respectiv la pompa de foraj. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare…

- Marți, 26 iulie, intre orele 14:30-19:30 se va executa o intervenție la conducta de apa de pe Calea Stan Vidrighin. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strazile Calea Stan Vidrighin, Cerna, 1 Decembrie 1918 (porțiunea dintre Calea Stan Vidrighin și Cerna), Constructorilor, Chimiștilor și la…

- In perioada 6–7 iulie 2022, se va intrerupe alimentarea cu apa in mai multe localitați din județ, pentru efectuarea lucrarilor de spalare și igienizare a rețelelor de alimentare cu apa. Astfel, miercuri, 6 iulie, intre orele 9 – 15, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Liebling, iar joi, 7…

- Joi, 23 iunie, intre orele 9-12 se va executa o intervenție la conducta de apa de pe Calea Stan Vidrighin, vizavi de firma Draxlmaier. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strazile Calea Stan Vidrighin, Chimiștilor, bulevardul Industriei, bulevardul Constructorilor, Cerna și la blocul de pe bulevardul…

- Compania de apa si canal a anuntat intreruperea furnizarii apei in mai multe zone din Timisoara, precum si in localitat din judet, ca urmare a unor lucrari pentru remedierea avariilor. Aquatim a anuntat lucrari de remediere a unor avarii. Astfel, azi si maine, intre orele 7-15, vor fi afectati consumatorii…