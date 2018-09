Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe strazi din Timisoara si doua localitati din Timis vor ramane, astazi, fara apa. Aquatim va interveni pentru remedierea unor avarii pe strazile William Shakespeare, Liviu Rebreanu, Constantin Stere, Aleea Hotinului si Ion Inculeț din Timisoara, respectiv in Masloc, Bencecul de Jos si Bencecul…

- Aquatim investește intr-o noua rețea de alimentare cu apa in zona Lunei. Șantierul va incepe in aceste zile și este programat sa dureze pana in luna septembrie.

- Aquatim anunța ca luni, 16 iulie, intre orele 9 și 12, va intrerupe furnizarea apei reci pe strazile Școlii, Comanești și Ștefan cel Mare. Intreruperea alimentarii cu apa este necesara pentru remedierea unui defect de conducta, localizat la intersecția strazilor Școlii și Ștefan cel Mare. De asemenea,…

- Aquatim a implementat in decursul ultimului an, in cateva puncte vulnerabile ale rețelei de canalizare din Timișoara, soluții...

- Aquatim a implementat in decursul ultimului an, in cateva puncte vulnerabile ale rețelei de canalizare din Timișoara, soluții tehnice care rezolva preluarea unor cantitați mari de apa de ploaie, la averse puternice. Pasajele CFR Jiul și Popa Șapca sunt deja prevazute cu astfel de sisteme ce reduc la…

- Mai multi barbati care au condus sub influenta alcoolului sau fara permis, pe drumuri din Alba, s-au ales cu dosare penale, la sfarsitul saptamanii trecute. In 8 iunie, in jurul orei 3.45, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce efectuau serviciul de patrulare intercomunala pe raza…

- Oficiul Judetean de Posta Timis angajeaza mai multe categorii de personal. Se cauta oficianti in Timisoara, Jimbolia, Peciu Nou si Comlosu Mare ...