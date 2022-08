Stiri pe aceeasi tema

- In contextul desfașurarii festivalului de muzica UNTOLD, care se deruleaza in perioada 4-7 august in municipiul Cluj, politistii de frontiera sunt pregatiți sa asigure un control eficient si operativ la intrarea in țara, dar și pentru detectarea substantelor psiho-active, contribuind la actiunile preventive…

- Furtunile grele anunțate cu cod portocaliu de meteorologi pentru ziua de sambata au venit, dar au evitat Gherla. In timp ce in oraș a plouat mocanește, mai ales in noaptea de sambata spre duminica, in alte zone din nordul județului Cluj sau din județul Bistrița-Nasaud a plouat torențial. Cantitațile…

- Cele cinci zile de festival Electric Castle de la Bontida vor aduce bani frumosi pentru unii. De la organizatori si firmele care vand de toate, la localnicii care si-au pus la dispozitie casele, gradinile, curtile si chiar carutele pentru petrecareti, la firmele de transport care nu mai prididesc cu…

- Consiliul Județean (CJ) Cluj a informat ca au inceput lucrarile de asfaltare a zonelor deteriorate de pe pe sectorul de drum situat intre localitațile Palatca - Petea, drumul județean 161G.

- Polițiștii au ridicat zilele trecute la Campia Turzii un interlop periculos. A evadat de la Gherla și a fost prins in Franța dupa o spargere. Bartuș Alexandru Cristian (39 ani) a fost arestat pentru 30 de zile. A fost prins in Franța, unde era acuzat de ucidere (in urma unui jaf urmat de o lovitura…

- Prețul litrului de motorina a ajuns la Gherla la 9,15 lei/litru la benzinaria Petrom, iar benzina se scumpește alert, de la o zi la alta, ajungand la 8,61 lei/litru. Deja sunt stații in Cluj care vand motorina cu 9,27 lei/litru și benzina cu 8,70 lei/litrul (Rompetrol, la Turda). Sunt scumpiri galopante,…

- In cursul zilei de marti, 7 iunie, in PTF Petea, s-a prezentat pentru a intra in țara un cetațean roman, in varsta 35 de ani, din judetul Cluj. In urma efectuarii formalitaților la frontiera, s-a constatat faptul ca acesta este urmarit general, pe numele lui fiind emis, in 2 iunie, de catre Judecatoria…