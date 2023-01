Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe servicii Microsoft - inclusiv instrumentul de lucru in echipa Teams si mesageria Outlook - erau nedisponibile miercuri in lume - in Europa, India si Statele Unite - , din cauza unor pene, care erau in curs de examinare, anunta intr-o postare pe Twitter grupul american, relateaza AFP, potrivit…

- Accesul la mai multe servicii Microsoft a fost intrerupt, miercuri dimineața, din cauza unor disfucțiuni. Serviciul Teams și emailul Outlook erau inaccesibile, la fel ca și site-ul LinkedIn. Anomalii au fost raportate in Europa, India și SUA. Microsoft a declarat pe Twitter ca investigheaza intreruperi…

- Marți, legislatorii Uniunii Europene au susținut un proiect de lege pentru a pune in aplicare ultima etapa a normelor globale postfinanciare privind capitalul bancar, adaugand cerințe „prohibitive” pentru a acoperi riscurile generate de criptomonede, scrie Reuters. Comisia pentru afaceri economice a…

- Intr-un mesaj pe site-ul grupului, CEO-ul Andy Jassy indica faptul ca grupul „planifica sa elimine putin peste 18.000 de locuri de munca”, inclusiv in Europa. Acest plan este cel mai mare dintre anunturile recente de reducere a fortei de munca care afecteaza sectorul tehnologiei din Statele Unite. Este,…

- Site-ul Downdetector a inregistrat pana la 10.000 de semnalari ale internautilor care s-au plans, cu un varf catre ora 00.35 GMT. Amploarea intreruperii nu a fost cunoscuta imediat, dar jurnalistii AFP din Statele Unite si Asia au raportat ca au avut dificultati in accesarea conturilor. Intreruperile…

- ”Volkswagen AG si compania sa de baterii PowerCo evalueaza continuu locatii potrivite pentru urmatoarea lor gigafabrica din Europa. Nu exista nicio presiune pentru a actiona, alocam mai mult timp pentru luarea deciziilor in lumina circumstantelor actuale. In prezent, nu exista niciun impact asupra inceperii…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Moscova a facut pregatiri pentru anuntul de vineri referitor la plafonul de pret al petrolului facut de Grupul celor Sapte Natiuni (G7), Uniunea Europeana si Australia, a informat agentia de presa de stat rusa TASS. ”Nu vom accepta acest…

- Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii. Alegerile de la jumatatea mandatului din Statele Unite vor decide daca republicanii sau democratii presedintelui Joe Biden vor controla Congresul. Modificarile aduse procesului de verificare al Twitter au venit la o saptamana dupa ce Elon Musk…