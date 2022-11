Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Republica Ceha a sesizat justitia in noiembrie in vederea deschiderii de dosare penale pe numele 49 de persoane pentru sustinerea publica a Rusiei in razboiul contra Ucrainei, invocand prevederi din Codul Penal ceh, a anuntat marti, 29 noimebrie, postul de radio public iRozhlas , preluat…

- Politia din Republica Ceha a sesizat justitia in noiembrie in vederea deschiderii de dosare penale pe numele 49 de persoane pentru sustinerea publica a Rusiei in razboiul contra Ucrainei, invocand prevederi din Codul Penal ceh, a anuntat marti postul de radio public iRozhlas, preluat de agentia EFE.

- O linie de comunicații creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului Moscovei impotriva Ucrainei a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters, relateaza News.az. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus ca Statele…

- Cel putin 437 de copii ucraineni au fost ucisi in urma invaziei Rusiei, a anuntat sambata Procuratura Generala a Ucrainei, citata de Reuters. Peste 837 de copii au fost raniti, un numar despre care oficialii ucraineni afirma ca „nu este definitiv”, deoarece inca verifica informatii din zonele de lupta…

- Rusia a lansat valuri de lovituri cu rachete in toata Ucraina, chiar daca liderii G20, inclusiv ministrul sau de externe Serghei Lavrov, s-au intalnit la Bali. Autoritațile ucrainene au declarat ca este un alt atac planificat care vizeaza infrastructura energetica a țarii, potrivit The Guardian. Radiodifuzorul…

- Opt persoane au fost reținute in urma atacului de la sfarșitul saptamanii trecute de pe podul din Crimeea, iar forțele de securitate ale Rusiei au numit o persoana de rang inalt din Ucraina drept principalul organizator, transmite agenția de știri de stat Tass, citata de The Guardian. „Serviciul Federal…

- Kazahstanul, stat vecin si aliat al Rusiei, nu va recunoaște posibila anexare a regiunilor estice ale Ucrainei de catre Rusia prin referendumurile organizate acolo, a anunțat, luni, Ministerul de Externe al țarii din Asia Centrala, scrie Reuters. „In ceea ce privește organizarea de referendumuri … Kazahstanul…

- Pe rețelele de socializare a aparut inregistrarea cu convorbirea dintre Zelensky și Macron din dimineața de 24 februarie 2022, cand Rusia a atacat Ucraina. Zelensky il suna pe Macron pentru a-l informa ca armata rusa ataca toata Ucraina.Macron vede gravitatea situației și spune „deci, este razboi total”…