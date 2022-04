Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut luni cu aproximativ 4%, iar cel al titeiului Brent a coborat sub 100 de dolari pe baril, din cauza temerilor ca pandemia de Covid-19 va reduce cererea in China si a eliberarilor de petrol din rezervele strategice ale tarilor membre ale Agentiei Internationale pentru Energie…

- ”Din martie, din motive legate de epidemie, partenerii furnizori ai companiei din mai multe locuri, inclusiv Jilin, Shanghai si Jiangsu, au suspendat productia unul dupa altul si inca nu si-au revenit. Din cauza impactului acestui fapt, Nio a fost nevoita sa opreasca productia de masini”, a spus compania…

- China a raportat duminica un total de 13.287 de noi cazuri zilnice pentru 2 aprilie, cel mai ridicat nivel din februarie 2020, majoritatea in provincia Jilin (nord-est) și in centrul financiar Shanghai, relateaza Reuters. Sunt 1.506 cazuri confirmate de coronavirus in ziua precedenta, a precizat duminica…

- Aproape toti cei 25 de milioane de locuitori din Shanghai au fost izolati sambata, 2 aprilie, in contextul in care China se confrunta cu cel mai grav focar epidemic din ultimii doi ani, masurile stricte anti COVID 19 suscitand ingrijorare in randul parintilor care se tem ca vor fi separati de copiii…

- Autoritațile sanitare din China au anunțat, duminica, 1.807 de cazuri noi de COVID-19, un numar record de la debutul pandemiei și de trei ori mai mare fața de ziua precedenta. Orașul Shenzhen, cu 17 milioane de locuitori, a fost plasat in lockdown, informeaza Reuters și AFP, citate de News.ro . Potrivit…

- Toți cei 7,5 milioane de cetațeni din Hong Kong vor fi obligați, incepand cu jumatatea lunii martie, sa se testeze regulat la COVID, in incercarea de a ține sub control creșterea ”exponențiala” a infecțiilor care a copleșit sistemul de sanatate. Regulile stricte vor fi in vigoare pana la jumatatea lunii…

- Compania farmaceutica nipona Kowa a afirmat luni ca medicamentul anti-parazitar Ivermectina s-a dovedit eficient in tratarea variantei Omicron a COVID-19 in faza a treia a testelor, relateaza luni Reuters.Testele au aratat ca Ivermectina are un "efect antiviral" impotriva acestei variante, a anuntat…

- Mii de cehi s-au adunat duminica in Piața Wenceslas din Praga, fluturand steaguri și scandand lozinci impotriva restricțiilor COVID-19, chiar și in contextul in care infecțiile cresc, potrivit Reuters . Protestatarii s-au opus in principal restricțiilor mai dure pentru persoanele nevaccinate, inclusiv…