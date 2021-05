Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista statelor si zonelor considerate cu risc epidemiologic ridicat, persoanele care ajung in Romania din acestea urmand sa stea in carantina... The post Cei care vin din Ungaria, Spania, Germania, Grecia, Turcia, Italia, Serbia, Austria, Franța…

- Compania nationala de drumuri a primit noua oferte din partea unor companii din Romania, Grecia, Turcia, Spania si Italia pentru construirea lotului 2, in lungime de 9 kilometri, al Autostrazii Lugoj - Deva. Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere,…

- Un tronson din Autostrada Transilvania a fost scos la licitație la finele anului trecut. Firma bistrițeana DIMEX se afla printre cei care și-au depus ofertele. Iar ca aliat, și-a luat un titan din China. „Cred ca ne-am ales cele mai bune firme pentru lucrarile de specialitate”, a declarat Nicu Scurtu.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a primit 12 oferte de la companii din Spania, Grecia, Italia, China, Turcia si Romania pentru proiectarea si executia a 41 de kilometri din Autostrada Transilvania, inclusiv a Tunelului Meses. Jumatate dintre oferte vin din partea unor asocieri…

- CNAIR a scos la licitație contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii 2 a autostrazii Sibiu-Pitești, cuprinsa intre Boița și Cornetu. Pentru tronsonul de 31,3 km au depus oferte 11 companii și asocieri de companii. Lista candidaților: ASOCIEREA AKTOR S.A. – RIZZANI DE ECCHER SpA (Grecia – Italia)ASTALDI…

