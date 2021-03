Stiri pe aceeasi tema

- Oficial a inceput campania de vaccinare in masa a cetațenilor care traiesc in Republica Moldova. Recent a fost facut primul vaccin anti-coronavirus din dozele donate de catre Romania. Prima persoana din Republica Moldova care s-a vaccinat este un barbat care lucreaza in domeniul medical. „Azi a fost…

- „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea mai mare criza din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri si am reusit, asa cum am promis, sa evitam recesiunea tehnica. 1.4 milioane de romani din sectorul privat au intrat in somaj tehnic. Nu a fost niciun protest.…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu face vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre România a unui ajutor umanitar pentru Republica Moldova, constând în echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat MAE.Aurescu…

- Romania are locuri superbe, imposibil de ratat in viața aceasta, in pofida faptului ca romanii prefera calatoriile in strainatate, in detrimentul turismului autohton. Iata ca, de curand, jurnaliștii de la New York Times au pus Maramures si Bucovina pe lista destinatiilor de vacanta. Aceste destinații…

- Pentru cei mai mulți dintre romani, 2020 a fost sinonim cu teama și cu izolarea. Viața a mers insa inainte, inclusiv cea politica. Au fost doua randuri de alegeri și doua investiri de guvern. Iar luptele dintre și din interiorul partidelor nu au intrat in „lockdown”. Iata care au fost cele mai importante…

- Daca in Romania a inceput campania de vaccinare impotriva COVID-19, atunci in Republica Moldova in maxim trei luni vor ajunge primele doze de vaccin, iar maxim, din toamna anului 2021, s-ar putea demara un program național accesibil de vaccinare. Despre aceasta a scris pe pagina sa de Facebook, șeful…

- Guvernul Republicii Moldova, in frunte cu premierul Ion Chicu, isi va da demisia. Anuntul a fost facut de prim-ministru, miercuri, in cadrul unui briefing de presa. Decizia a fost luata dupa o intrevedere cu presedintele in exercitiu, Igor Dodon, si cu presedinta Parlamentului, Zinaida Greceanii,…