Stiri pe aceeasi tema

- 2.000 de morți in Afganistan: tragedia care a cuprins țaraCutremurele puternice din Afganistan au ucis peste 2.000 de oameni și au ranit peste 9.000, a anunțat, duminica, administrația talibana, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.Mullah Janan Sayeeq, purtatorul de cuvant al Ministerului Dezastrelor,…

- Mai mulți oameni au fost raniți, inclusiv o femeie de 27 de ani și copilul ei de noua luni, intr-un atac rusesc asupra regiunii Herson din sudul Ucrainei, a anunțat guvernatorul ucrainean, potrivit Reuters. Anunțul a fost facut duminica. „Regiunea Herson a cunoscut o alta noapte groaznica”, a scris…

- Cel putin 21 de oameni au murit si 18 sunt raniți in urma tragediei rutiere produse marți seara in Italia, dupa ce un autobuz plin a cazut de pe o pasarela peste calea ferata, in apropiere de Venetia. Ministerul roman al Afacerilor Externe a comunicat ca pana la aceasta ora nu exista informații despre cetațeni romani…

- Neuralink, start-up-ul de implanturi cerebrale al lui Elon Musk, a anuntat ca a primit aprobarea unei comisii independente de evaluare pentru a incepe recrutarea de pacienti pentru primul sau studiu pe oameni. Compania cauta persoane cu paralizie pentru a testa dispozitivul sau experimental in cadrul…

- Cutremur devastator in Maroc. Sute de morți și raniți, dupa un seism de 6,8 grade pe scara Richter Un cutremur puternic a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata. Seismul s-a soldat cu aproximativ 300 de morti si peste 150 de raniti, potrivit unui bilant oficial provizoriu publicat de…

- Cutremurul puternic care a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata a facut 296 de morti si 153 de raniti, potrivit unui bilant oficial provizoriu publicat de Ministerul de Interne, relateaza AFP. ‘Conform unui bilant provizoriu, acest cutremur a dus la moartea a 296 de persoane in provinciile…

- NATO a declarat miercuri ca intensifica supravegherea in regiunea Marii Negre. De asemenea, a condamnat iesirea Rusiei din acordul care asigura trecerea in siguranta a navelor care transporta cereale ucrainene, relateaza Reuters. „NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea…

- Australia a declarat luni ca va cheltui 9,8 miliarde de dolari australieni (6,6 miliarde USD) pentru a achizitiona 20 de avioane noi de transport militar Super Hercules, anunt ce survine inaintea vizitei pe care o vor efectua in aceasta saptamana seful Departamentului de Stat al SUA, Antony Blinken,…