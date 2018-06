Mai multe atacuri, soldate cu morţi şi răniţi, au avut loc în Afganistan Mai multe atacuri, soldate cu morti si raniti, au avut loc marti in Afganistan, informeaza dpa.



Combatanti talibani au ucis cel putin 14 membri ai fortelor de securitate intr-un atac comis in timpul noptii de marti in districtul Sayyad din nordul provinciei Sar-e-Pul. De asemenea, alti 25 au fost raniti in timpul acestui atac, a anuntat marti un membru al Consiliului acestei provincii, Noor Aga Noor. Potrivit acestuia, patru dintre soldatii raniti au fost apoi luati ostatici de talibani.



Tot marti, un kamikaze a ucis cu o camioneta unde era plasata o bomba cel putin cinci

Sursa articol: agerpres.ro

