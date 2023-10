Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Simeria depozita in acasa patru arme și o luneta, trimise din strainatate de fratele ei, care lucra intr-una din țarile Uniunii Europene. „In data de 18 octombrie 2023, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase Hunedoara, in cadrul cercetarilor efectuate intr-un…

- In primele opt luni din acest an, polițiștii de la Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au constatat 44 de infracțiuni, din care 25 la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, 10 infracțiuni de braconaj cinegetic și 4 privind protecția mediului, in cadrul carora au fost cercetate 51…

- Un urs viu, prins de picior intr-un laț, a fost gasit de un paznic de vanatoare, la periferia orașului Petrila, in apropierea locuințelor din zona. Toata noaptea polițiștii au asigurat perimetrul, pana la venirea unui medic veterinar care a tranchilizat animalul pentru a putea fi examinat și eliberat.…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au gasit la domiciliul unui barbat aflat in Penitenciar, sub masura arestarii preventive, o arma de vanatoare letala, calibrul 16 mm si doua cartuse aferente acesteia, informeaza, joi, IPJ Galati, potrivit Agerpres.Pe 30 august, politistii…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis au descoperit zeci de arme letale si neletale in timpul unei perchezitii domiciliare efectuate marti, in Timisoara, la un barbat de 58 de ani, intr-un dosar penal privind nerespectarea…

- 24 de arme au fost descoperite de polițiști la un barbat de 58 de ani din Timișoara. Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis au descoperit zeci de arme letale si neletale in timpul unei perchezitii domiciliare efectuate marti,…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au efectuat astazi o percheziție domiciliara, la un barbat, de 58 de ani, in municipiul Timișoara, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor…

- Nr. 103 din 26 Iulie 2023 MANIPULAREA ARTICOLELOR PIROTEHNICE IN ATENTIA POLITISTILOR Avand in vedere ca este sezonul evenimentelor si totodata sunt desfasurate activitati cu articole pirotehnice, Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Timis, desfasoara actiuni…