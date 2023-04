Mai mult decât diplomaţie culturală De ce conteaza pe cine trimitem sa conduca filialele ICR din strainatate. Lunga serie de scandaluri legate de numirile unor personaje controversate sau fara pregatire adecvata la conducerea filialelor Institutului Cultural Roman din strainatate, despre care am scris pe larg, a starnit revolta opiniei publice. Din pacate, singura masura reparatorie a fost retragerea Catincai Nistor (cea care pusese MAE la o cheltuiala lunara de 6500 de lire sterline pentru apartamentul ei din Londra), si asta doar dupa ce a simtit nevoia sa-ti etaleze calitatile vocale pe o manea intr-un eveniment gazduit de filiala… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- (In urma declanșarii razboiului de agresiune al Rusiei in Ucraina, vectorii de influența pro-rusa și-au intensificat activitatea in toata Europa. Efectele acestei activitați incep deja sa fie discernabile și in Romania, unde increderea in Uniunea Europeana pare sa fi scazut dramatic, dupa ultimele sondaje.…

- Klaus Iohannis: „Va asigur ca Republica Moldova nu este singura in fața acestor provocari” Republica Moldova trece prin provocari fara precedent, a afirmat, joi, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei declaratii comune de presa, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Klaus…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se afla joi in vizita in Romania. Sandu a fost primita de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și a declarat ca moldovenii simt „sprijinul puternic al Romaniei”. „Simțim sprijinul puternic al Romaniei pentru cetațenii Republicii Moldova… știm ca sangele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi joi, 23 februarie 2023, la Palatul Cotroceni, pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei de lucru pe care aceasta o efectueaza in țara noastra la invitația Președintelui Romaniei, se arata intr-un comunicat dat publicitații, miercuri,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Maia Sandu vine in Romania. Surse oficiale spun ca președinta Republicii Moldova ajunge joi in București și va avea intalniri cu președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca și cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Vizita are loc in contextul…

- Declarația președintei Moldovei, Maia Sandu, privind acțiunile de destabilizare a țarii de catre Federația Rusa a aparut de nicaieri și este greu de ințeles, mai ales ca punctul de plecare il reprezinta tot niște declarații, mai exact ale lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, despre care Maia…

- In recenta sa vizita din Romania, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-ar fi intalnit cu reprezentați ai Serviciului Roman de Informații și ai altor structuri speciale din alte țari, ea fiind informata de catre aceștia despre cazurile de corupție mare și despre realitațile din Republica…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, despre scenariul unei candidaturi la prezidentiale in Romania a Maiei Sandu, ca este unul dintre sustinatorii unificarii Romaniei Mari, dar „una e ceea ce ne dorim si alta e realitatea”. „Vreau sa va reamintesc ca si in 2024 sunt alegeri si pentru functia…