Mai mult de jumătate dintre biletele de avion vândute de Vola.ro au ca destinație România Anul acesta, pe fondul condițiilor mai relaxate de calatorie și exceptarii de la carantina a persoanelor vaccinate sau care au avut COVID in ultimele 90 de zile, romanii din Diaspora se intorc acasa chiar și din țari aflate pe lista galbena, cum ar fi Franța, Italia, Belgia sau Olanda. Potrivit Vola.ro, mai mult de jumatate dintre biletele de avion vandute in luna aprilie cu perioada de calatorie saptamanile din preajma Paștelui au ca destinație Romania. Data fiind cererea crescuta pentru destinații cu o comunitate mare de romani, cum ar fi Italia sau Marea Britanie, adesea biletele de avion din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

