Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura va continua si in urmatoarea perioada, astfel ca in aproape toata tara va fi canicula si disconfort termic ridicat, incepand de luni, 25 iulie, pana joi, 28 iulie 2022. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul mentionat va fi Cod galben de canicula, valul…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de canicula. Codul portocaliu de caldura va fi prelungit, iar temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius la umbra, inclusiv in Capitala. Meteorologii au prelungit avertizarile meteo de canicula și disconfort termic accentuat și pentru zilele de duminica și…

- Romania se topeste la temperaturi de peste 40 grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 20 iulie, doua avertizari de canicula valabile in urmatoarele zile in mai multe zone din tara.

- Temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade Celsius in urmatoarele zile, iar indicele de temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, anunța vineri meteorologii. Temperaturile vor fi cuprinse in general intre 33 si 36 de grade in urmatoarele doua zile iar disconfortul termic…

- Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA, in Alba și alte județe. Temperaturi de pana la 38 de grade Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA, in Alba și alte județe. Temperaturi de pana la 38 de grade Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi, 30 iunie, o noua avertizare…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo de vreme caniculara in toata țara. Meteorologii au anunțat un cod portocaliu și un cod galben de disconfort termic accentuat. Iata in ce zone se vor inregistra pana la 38 de grade Celsius.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o noua atentionare Cod galben de furtuni, valabila pana luni dimineata. Vor fi afectate 33 de judete, inclusiv Capitala. Codul galben de furtuni intra in vigoare duminica, la ora 12:00, și este valabil pana luni dimineața, la ora ora 6:00. „In…

- Prima luna calendaristica de vara este caracterizata, in general, printr-o alternanta a zilelor insorite si calduroase cu cele ploioase si reci, insa valorile termice vor urca deseori la peste 30 de grade Celsius, arata caracterizarea climatica a lunii iunie, publicata de Administratia Nationala de…