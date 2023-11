Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Investitorilor Straini, in cea mai recenta ediție a Business Sentiment Index (BSI), semnaleaza faptul ca piața din Romania este tot mai puțin atractiva. “Doar o treime dintre investitorii care au raspuns celei mai recente ediții a Business Sentiment Index (BSI) efectuat de Consiliul Investitorilor…

- O treime dintre evreii din Romania sunt ingrijorați de riscurile antisemitismului și un sfert dintre ei spun ca au fost victima unor remarci antisemite, arata datele unui sondaj Avangarde realizat la cererea Institutului „Elie Wiesel”. De asemenea, aproape jumatate dintre ei considera ca antisemitismul…

- Mediul privat, pus la pamant de așa-zisa reforma a guvernului actual? Ultimele luni și mai ales ultimele zile au fost pline de discuții legate de aceasta tema și de faptul ca Romania nu mai poate continua cu un aparat bugetar „mamut”, ca este nevoie de reforme și de masuri urgente pentru ca țara noastra…

- Romania este pregatita sa achiziționeze un nou sistem de razboi electronic, care garanteaza detecția, identificarea, localizarea și neutralizarea dronelor de diferite dimensiuni. Armata romana a lansat o licitație limitata pentru un sistem de lupta impotriva obiectelor zburatoare neidentificate. Oferta…

- 57% dintre cetatenii Municipiului Bucuresti considera ca in Romania consumul de droguri este unul de amploare comparativ cu alte state, releva studiul "Perceptii asupra consumului de droguri", dat publicitatii marti de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde,

- Este printre primele brand-uri de tipul supermarket, aparute in Romania dupa 1990. Inca din primii ani, Mega Image a incercat sa aduca noi concepte, precum ”Fresh Bazar”, cu legume proaspete, dar și alte produse, deja clasice, precum laptele, sau alte alimente. Dar, deși sunt recunoscuți pe piața, mulți…

- Premierul Marcel Ciolacu ar vrea sa impoziteze companiile care nu declara profit in Romania. Ziarul Financiar a calculat cat ar plati unele dintre cele mai mari afaceri din Romania cu profit mic sau cu pierderi.

- Aproape jumatate dintre unitațile școlare din județul Vaslui nu au asigurata paza. Cele mai multe școli care nu dispun de sisteme de securitate – paza umana și sisteme tehnice de alarmare impotriva efracției – sunt in mediul rural, in timp ce in mediul urban sunt 11 astfel de unitați de invațamant.…