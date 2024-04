Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Paul Oarga a plecat din Romania in Irlanda in 2023. El a fost medic rezident pe secția ATI și paramedic la SMURD Cluj-Napoca, dar a ales Irlanda pentru a munci și pentru a-și continua studiile. Medicul Oarga a spus ca irlandezii l-au primit ca frații. ”Aici nu te simți dat la o parte. Desigur,…

- Medicul Paul Oarga a plecat din Romania in Irlanda in 2023. El a fost medic rezident pe secția ATI și paramedic la SMURD Cluj-Napoca, dar a ales Irlanda pentru a munci și pentru a-și continua studiile. Medicul Oarga a spus ca irlandezii l-au primit ca frații. ”Aici nu te simți dat la o parte. Desigur,…

- • Intre 400 și 500.000 de oameni sondeaza piața imobiliara sau sunt interesați sa achiziționeze o locuința. • Din totalul cautarilor de locuințe, 20-25% cauta in zone centrale, 30-40% la periferie, iar restul in cartiere, spun specialiștii imobiliari. • Peste 70% dintre cei care iși cauta o locuința…

- Apartamentele din Cluj-Napoca sunt cele mai scumpe din Romania, lucru care aduce deservicii tot mai mari orașului. Bucuresti este unul dintre orasele europene cu cele mai scazute preturi ale locuintelor si cu cele mai ridicate niveluri ale accesibilitatii achizitionarii acestora, arata datele companiei…

- Bucureștiul ocupa locul trei intr-un clasament al prețului pe metru patrat al apartamentelor, fiind depașit de Cluj-Napoca și de Brașov. Luna februarie s-a remarcat cu o creștere spectaculoasa a interesului pentru apartamentele de vanzare.

- Romanii vor apartamente! Peste 70% dintre romanii care isi cauta o locuinta se orienteaza spre apartamente, iar pretul este principalul indicator in decizia finala de achizitie, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate. Potrivit unei cercetari realizate de Be Igloo PR, bazata pe datele centralizate…

- Apartamentele din Cluj-Napoca se vand, cel mai greu daca ne raportam la durata de timp petrecuta in piața in comparație cu proprietați similare din alte orașe mari ale țarii. Proprietarii și dezvoltatorii au avut de așteptat, din 2020 și pana in prezent, aproximativ 3-4 luni un cumparator, perioada…

- Pompierii de la Detașamentul Turda au fost solicitați la un incendiu de vegetație amplu, pe raza localitații Moara de Padure, comuna Baișoara. Astfel, la fața locului s-au aflat echipajele de la Baișoara și Turda, iar in sprijin s-a deplasat și o autospeciala de la Punctul de Lucru Florești. Pompierii…