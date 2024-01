Trei dintre cele 37 de trenuri Alstom Coradia Stream care trebuie sa ajunga in Romania sunt construite, dar va mai trece timp pana cand le vom vedea cu calatori, pentru ca mai sunt teste de facut și multe autorizari de obținut. Trenul care a facut scurt circuit la Faurei la final de 2023 a fost reparat și ar trebui sa ajunga in cateva zile din nou acolo. Unde sunt celelalte doua trenuri? Pe ce tronsoane va fi testat trenul care se afla in țara?