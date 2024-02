Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt 8 zile pana la cel mai mare și cel mai așteptat festival de muzica din Dubai, UNTOLD Dubai. INNA este singurul artist de live act care va urca pe scena principala a festivalului din Dubai, alaturi de Ellie Goulding, G-Eazy, PSY și mulți altii. Show-ul INNEI va avea loc duminica, alaturi…

- Organizatorii festivalului Massif cauta peste 150 de voluntari. Procesul de recrutare are loc pana in 20 februarie. Organizatorii festivalului Massif, impreuna cu Voluntariat Brașov, cauta peste 150 de voluntari gata sa traiasca cea mai tare experiența, in cadrul celui mai mare festival de muzica dintr-o…

- Festivalul Massif, cel mai nou și așteptat concept de divertisment de la munte din Romania, anunța primii artiști care vor ajunge in Poiana Brașov, in perioada 14-17 martie 2024. Organizatorii sunt hotarați sa transforme aceasta destinație montana in locul ideal pentru toți cei care sunt in cautare…

- Jessie J, Roisin Murphy și EMAA, unele dintre cele mai in voga și apreciate artiste ale momentului, au urcat sambata seara pe scena din Piața Unirii, in cadrul evenimentului dedicat inchiderii oficiale a programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii.

- Organizatorii unuia dintre cele mai asteptate evenimente muzicale din lume pregatesc deschiderea unui nou capitol din universul magic UNTOLD, si anunta primele nume confirmate pentru cea de a 9 a editie a festivalului. Experienta din 2024 va fi una memorabila pentru sutele de mii de fani si pentru cele…

- O acuarela și tuș pe carton, 9 x 14 cm, semnata cu monograma FJ in colțul din dreapta jos, datata Munchen 31 martie 1901, este exponatul lunii decembrie la Muzeul Național al Banatului. „Scena cu pictorul Ferenczy Jozsef in gara” a fost pictata de Ferenczy Jozsef (1866-1925).