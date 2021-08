Dupa ce s-a aflat ca in urma cu 21 de ani a fost sanctionat in SUA pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice si, respectiv, a petrecut doua zile in arest, premierul roman Florin Citu nu demisioneaza din functie, noteaza cotidianul maghiar Magyar Nemzet. In cotidian se mai noteaza ca, dupa cum a precizat premierul in cadrul unei informari de presa de la sfarsitul saptamanii, nu s-a gandit nici macar o clipa sa-si prezinte demisia. In opinia sa „gafa regretabila” petrecuta in urma cu 20 de ani nu are nicio legatura cu ce ar trebui sa faca in prezent guvernul sau. A afirmat ca a discutat…