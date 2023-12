Farul Constanta a avut trei goluri anulate in meciul cu Rapid Bucuresti

Farul Constanta, campioana Romaniei, a disputat astazi, 20 decembrie 2023, ultimul meci din anul 2023 in Superliga, intalnind pe teren propriu Rapid Bucuresti, in etapa a 21 a.Confruntarea s a incheiat la egalitate, 0 0, la capatul unei confruntari in care "marinariildquo;… [citeste mai departe]