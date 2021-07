Magistralul Florin Piersic se întoarce pe scenă, la 85 de ani. Va juca la TNB Magistralul Florin Piersic se intoarce pe scena, la 85 de ani. Dupa o lunga așteptare, cel mai iubit actor roman dintotdeauna va juca marți, pe scena Teatrului Național din București o piesa fenomen in Romania. Este vorba de ”Straini in noapte”, un real succes in teatrul romanesc ce s-a jucat in peste 1270 reprezentații. O adevarata opera de arta regizata de marele maestru Radu Beligan. Simbol al culturii și cinematografiei romanești, artistul a generații de romani se protejeaza cat poate impotriva amenințarii medicale, ba chiar a evitat sa se aniverseze public la aniverarea sa, in luna ianuarie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nunta mare, diseara, in lumea muzicala romaneasca. Vali Ionescu de la Voltaj, unul dintre cele mai populare grupuri pop-rock romanești, face o super petrecere imbracat in costumul de mire. Ieri chitaristul, membru a zeci de formații pop rock din ultimii 35 de ani, și-a dus iubita –pe Florentina -la…

- Hulita și admirata deopotriva, Bianca Dragușanu știe sa se foloseasca de capitalul sau de imagine. Importanți proprietari de afaceri comerciale, cluburi, saloane de infrumusețare, restaurante, hoteluri ori magazine de lux doresc sa profite de influența in online a mediatizatei dive mondene. Bianca Dragușanu…

- Nunta mare, diseara, in lumea muzicala romaneasca. Vali Ionescu de la Voltaj, unul dintre cele mai populare grupuri pop-rock romanești, face o super petrecere imbracat in costumul de mire. Ieri chitaristul, membru a zeci de formații pop rock din ultimii 35 de ani, și-a dus iubita –pe Florentina -la…

- „O sa sustin folosirea limbii franceze in institutiile europene. Deja am avut sansa de a fi ales de secretarul general al OIF (Organizatia Internationala a Francofoniei - n.r.), Louise Mushikiwabo, sa fac parte din echipa sa ce va reprezenta Europa Centrala si Orientala, pentru a sustine, in pregatirea…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a primit duminica la castelul Windsor pe presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters si AFP. Regina in varsta de 95 de ani, purtand o rochie inflorata si o palarie roz, a asistat alaturi de Joe Biden si sotia sa Jill la o parada a garzilor de onoare,…

- ”Crimeea e a noastra”, ataca agresiv Rusia. Politicienii ruși au cerut forului continental sa nu-i lase pe ucraineni sa poarte acest tricou la turneul final, dar raspunsul a fost negativ: „Echipamentul a fost aprobat de UEFA”, relateaza Gazeta Sporturilor. ”Sunt foarte speciale”, a spus Andrei Pavelko,…

- La eveniment au participat ministrul Mediului, Tanczos Barna, consilierul de stat pentru clima și sustenabilitate in cadrul Administrației Prezidențiale, Alexandra-Maria Bocșe, și mai mulți reprezentanți ai misiunilor straine acreditate la București și ai ambasadelor Romaniei parte a rețelei-pilot. Cele…

- La eveniment au participat ministrul Mediului, Tanczos Barna, consilierul de stat pentru clima și sustenabilitate in cadrul Administrației Prezidențiale, Alexandra-Maria Bocșe, și mai mulți reprezentanți ai misiunilor straine acreditate la București și ai ambasadelor Romaniei parte a rețelei-pilot. Cele…