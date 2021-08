Stiri pe aceeasi tema

- Magda Palimariu a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV a aparut in ipostaze neașteptate. Se pare ca aceasta s-a casatorit in secret, chiar in weekendul care a trecut. Vedeta a publicat atat pe contul ei de Facebook,…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus ca va discuta cu juriștii pentru a-i face plangere penala prefectului Capitalei. Social-democrații vor sa vada in ce calitate prelungește starea de alerta in Sectorul 1, „provocata de primarul in funcție”. Intrebat, duminica seara, la Romania TV, despre situația…

- A fost scandal la sedinta care are loc, miercuri, la Primaria Sectorului 1. Doi consilieri locali din partea PSD au sunat la 112 ca sa anunte ca nu sunt primiti de edilul Clotilde Armand la ședința, potrivit Antena 3. In replica, purtatorul de cuvant al instituției a susținut ca cei „doi consilieri…

- Unul dintre cele mai mediatizate proiecte de infrastructura din Capitala este pasajul de la Doamna Ghica. Timp de 3 ani, traficul a fost deviat tocmai pentru a face loc lucrarilor de infrastructura. 2020 a fost an electoral iar proiectul a avansat rapid. Pana cand a fost oprit. Proiectul de la Doamna…

- Partidul lui Dan Voiculescu, PPU-SL, a inceput sa stranga semnaturi in Bucuresti pentru un referendum de demitere a lui Nicusor Dan. Deputata Steluta Cataniciu sustine ca Nicusor Dan este „reprezentantul interlopilor”. Deputata Steluța Cataniciu a anunțat ca participa la inițiativa organizarii unui…

- Co-presedintele USR-PLUS, Dan Barna, a declarat luni, intr-o conferința de presa, ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, are sustinerea „ferma si neechivoca a USR-PLUS”, in „lupta” pe care aceasta o duce cu firma de salubritate Rompres in problema gunoaielor din sector. „Cetatenii Sectorului 1 nu…

- Protest la primaria Sectorului 1, unde sacii de gunoi au ajuns sa puna stapanire pe strazi intregi. Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a primit 'cadou' sacii neadunați de compania Romprest din cauza ca facturile nu au fost achitate. Bucureștenii acuza ca scarile primariei…

- Europarlamentarul Dragoș Pislaru (USR-PLUS) susține ca problema gunoaielor din Sectorul 1 al Capitalei trebuie sa ajunga pe agenda Uniunii Europene. El arata ca DNA ar trebui sa intervina și sa investigheze daca nu cumva exista fapte de corupție in privința contractului dintre ROMPREST și Primaria…