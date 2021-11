Magazinele online pregătesc Black Friday Magazinele online pregatesc Black Friday in anul 2021 intr-un mod diferit fața de anii trecuți. Black Friday este cunoscuta in mod tradițional drept ziua cu cele mai mari reduceri din an. Anul acesta, Black Friday anunța „un adevarat maraton de reduceri care se va intinde pe toata durata lunii noiembrie”, precizeaza un comunicat de presa. Ziua de Black Friday va marca inceputul sezonului de cumparaturi pentru Sarbatori. Compania 2Performant preconizeaza ca Black Friday 2021 va insemna in primul rand o extindere a perioadelor de promoții. Vor fi și cumparatori mai atenți și mai conștienți de prețuri… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Firmele de curierat se așteapta la livrari record în ziua de 12 noiembrie, de Black Friday. Comenzile se vor dubla comparativ cu o zi obișnuita, iar la nivelul întregii luni vor crește cu 50% fața de o perioada normala de livrari, apreciaza reprezentanții companiei DPD România. Numarul…

- “Firmele de curierat se asteapta la livrari record in ziua de 12 noiembrie, de Black Friday. Comenzile se vor dubla comparativ cu o zi obisnuita, iar la nivelul intregii luni vor creste cu 50% fata de o perioada normala de livrari, apreciaza reprezentantii companiei DPD Romania. Numarul record de colete…

- Certificatul verde COVID ar putea fi introdus in magazine, insa nu și in cele esențiale. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizat ca oamenii nu vor fi condiționați de vaccinare sau testare la intrarea in magazinele alimentare. Arafat a anunțat ca a discutat cu premierul…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a extins de la 6 la 9 luni perioada de valabilitate pentru vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech. Potrivit CNCAV, aceasta decizie se aplica și loturilor fabricate și eliberate anterior datei de 10 septembrie, depozitate in centrele naționale la temperaturi…

- Urmatoarea generație de Apple Watch este pregatita de o lansare in septembrie, odata cu noile telefoane Apple, gama iPhone 13 , și se pare ca vom vedea prima modificare de design din ultimii ani, conform lui Mark Gurman de la Bloomberg. In newsletter-ul „Power On”, acesta spune ca Apple Watch Series…

- De la inceputul pandemiei de COVID-19, interesul pentru viata sanatoasa si preventie a devenit prioritar pentru majoritate. Alimentatia sanatoasa, produsele ecologice, remediile naturiste si un mod de viata mai precaut au determinat implicit o crestere a vanzarilor de produse naturiste si suplimente…

- Politia a anuntat joi ca a arestat un barbat care a folosit mai multe ace pentru a intepa diverse alimente, precum carne procesata si produse pentru cuptorul cu microunde, comercializate in trei supermarketuri. Un barbat a fost arestat sub suspiciunea ca a injectat alimente in supermarketurile din vestul…

- Romania‘s Minister of Youth and Sports Eduard Novak is part of the Romanian team of athletes who will compete at the Tokyo Paralympics. “Novak, a road and track racing cyclist, is currently training in Plovdiv, Bulgaria,” Ciprian Anton, the Vice-President of the National Paralympic Committee, told Agerpres.…