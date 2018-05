Magazinele online din România riscă penalizări Google AdMarks Media a realizat o radiografie SEO a pieței de eCommerce din Romania și a intocmit un studiu bazat pe analizarea principalilor factori de ranking in Google a 350 de magazine online, in perioada octombrie 2017 – ianuarie 2018. Rezultatele studiului indica faptul ca majoritatea magazinelor online din Romania inca se confrunta cu probleme majore de indexare precum timpul mare de incarcare, conținutul duplicat, prezența erorilor 404 sau lipsa unui plan de content marketing, 40% dintre acestea riscand sa fie penalizate de algoritmii Google, informeaza dailybusiness.ro. Spre exemplu, studiul… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

