- Legea pentru reducerea risipei de alimente a fost promulgata vineri, 15 martie, de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Diana Buzoianu, coinițiatoare a proiectului a declarat ca in Romania 2,55 milioane de tone de alimente se pierd anual, fiind aruncate la gunoi. Potrivit deputatei USR, aceste alimente…

