Stiri pe aceeasi tema

- E.ON Energie Romania a luat decizia de a suspenda temporar activitatea magazinelor E.ON (centre de Relatii Clienti) incepand de luni, 23 martie a.c. Masura are menirea sa asigure distantarea sociala, in scopul limitarii raspandirii virusului COVID-19, a comunicat astazi societatea. Cetatenii au ca si…

- Avand in vedere contextul actual preocuparea Asociației Milioane de Prieteni este siguranța fiecaruia – vizitatori, colaboratori, personal angajat sau voluntari! Achiziționarea biletelor on-line pentru Sanctuarul de urși AMP-Libearty este deocamdata sistata. Sanatatea și libertatea sunt cele mai prețioase…

- Din grija pentru sanatatea si siguranta clientilor, angajatilor si comunitatilor pe care le deservesc, Enel Energie si Enel Energie Muntenia isi vor suspenda temporar toate activitatile care presupun contactul direct al angajatilor cu publicul in urmatoarea perioada si isi incurajeaza clientii sa utilizeze…

- Cantitatea de lapte de vaca preluata din exploatatiile agricole si centrele de colectare de catre unitatile procesatoare a scazut cu 1,4% in ianuarie 2020, comparativ cu luna similara a anului precedent, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, miercuri, AGERPRES.Astfel,…

- Ziarul Unirea IPJ Alba a demarat o campanie ce vizeaza siguranța copiilor pe internet, pentru peste 300 de elevi din Alba Iulia și Cugir IPJ Alba a demarat o campanie ce vizeaza siguranța copiilor pe internet, pentru peste 300 de elevi din Alba Iulia și Cugir Peste 300 de elevi din Alba Iulia și Cugir…

- Siguranța in mediul online a fost tema discuțiilor purtate de polițiști cu elevi din Zlatna. Intalnirile au fost organizate cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet, care in acest an este sarbatorita in 11 februarie. Potrivit IPJ Alba, politistii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații…

- Siguranța și starea de bine a utilizatorilor sunt foarte importante pentru Facebook. Tocmai de aceea, platformele companiei ofera o mulțime de instrumente create pentru ca utilizatorii și familiile lor sa se poata simți fericiți și in siguranța in mediul online. De multe ori, tehnologia le ofera parinților…

- In ziua de azi din ce in ce mai multi antreprenori aleg sa-si dezvolte business-uri in mediul online. Fie ca au o afacere care este deja in desfasurare fizic, fie ca o deschid doar pe internet, foarte multi aleg sa-si creeze un magazin online si sa-si vanda produsele si pe internet. Magazinul online…