Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a evolutiei situatiei din ultimele zile, Kaufland Romania a demarat masuri suplimentare care au scopul de a crește siguranta clientilor si a echipelor din magazine. Compania a inceput instalarea geamurilor de protectie din plexiglas la casele de marcat in toate magazinele din tara, cu prioritate…

- București, 18 martie 2020 – Ca urmare a evoluției situației din ultimele zile, Kaufland Romania a demarat masuri suplimentare ce sporesc siguranța clienților și a echipelor din magazine. Astfel: • Compania a inceput instalarea geamurilor de protecție din plexiglas la casele de marcat in toate magazinele…

- Kaufland Romania anunța noi masuri de siguranța și instaleaza geamuri de protecție la casele de marcat București, 18 martie 2020 – Ca urmare a evoluției situației din ultimele zile, Kaufland Romania a demarat masuri suplimentare ce sporesc siguranța clienților și a echipelor din magazine. Astfel: Compania…

- Kaufland Romania a demarat masuri suplimentare ce sporesc siguranța clienților și a echipelor din magazine, ca urmare a evoluției situației din ultimele zile, introducand geamuri de protecție la casele de marcat și restricționand accesul in magazine in grupuri restranse de persoane pentru a evita…

- Romanii care se incumeta sa iasa la cumparaturi zilele acestea vor avea o surpriza atunci cand ajung la Kaufland: casele de marcat vor fi dotate cu geamuri de protectie din plexiglas, oamenii vor intra in grupuri restranse si beneficiaza de dezinfectant gratuit pana la iesirea din magazin.…

- Mergi cu Uber in perioada asta! Vezi ce masuri de siguranta a luat compania contra COVID-19! Uber isi anunta utilizatorii ca a luat in aceasta perioada o serie de masuri de siguranta impotriva COVID-19. Mai marii companiei spun ca au o echipa disponibila non stop ce sustine actiunile legate de epidemie…

- Compania de ridesharing va sprijini financiar soferii si livratorii timp de 14 zile, conform informatiilor ZF.ro. Mai mult, Uber ar putea suspenda conturile utilizatorilor si soferilor pentru care s-a confirmat ca au contactat sau au fost expusi virusului COVID-19. „Depunem in permanenta…

- Auchan Romania a luat o serie de masuri suplimentare de preventie si protectie pentru clienti in contextul epidemiei de coronavirus, fiind in contact permanent cu autoritatile pentru a transpune toate deciziile pe teme de siguranta sanitara, sustine directorul de marketing Auchan Retail Romania,…