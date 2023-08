Mafia lemnului din Buzău și Covasna face victime: GRAV accident pe DN10 Fenomenul taierii ilegale a padurilor și transportului ilegal de lemn este o problema persistenta in Romania, cu impacturi grave asupra mediului și economiei. Astazi doua persoane au scapat ca prin minune dupa ce un buștean cazut de pe un camion incarcat ilegal cu mai mulți bușteni. Incidentul a avut loc in localitatea Teliu de pe DN10 și vine in contextul in care, cu doar cateva zile inainte, Activistul Buzoian a semnalat un alt transport ilegal pe aceeași ruta, atragand atenția asupra riscurilor pentru siguranța participanților la trafic. Internauții au facut haz de necaz și au semnalat ca autoturismul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

